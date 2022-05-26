В письме от ирландской дочерней компании Google говорится, что серверы будут отключены "в связи с изменениями правовой практики". Часть серверов будет отключена и в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдерами, чтобы вывести оборудование из строя.
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Известно, что отключение серверов коснулось российских провайдеров "МФТИ Телеком" и "Фокус Лайф". В то же время, несколько провайдеров сообщили, что не получали уведомлений о расторжении договоров по обслуживанию Google Global Cache.
Отмечается, что банкротство российского юрлица Google не связано с прекращением работы Google Global Cache, поскольку это "глобальная услуга".
Как это повлияет на Россию
Сегодня большая часть интернет-трафика обеспечивается сервисами Google. Локальные серверы Google Global Cache позволяют снизить нагрузку на сеть оператора и ускорить загрузку контента для потребителя.
По мнению экспертов, если Россия будет отключена от Global Cache, это может привести к росту цен на интернет, так как операторам придется компенсировать увеличенные расходы на обслуживание. Весь трафик в этом случае перейдет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности. Это отразится на стабильности сети и скорости загрузки контента.
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Напомним, что 18 мая ООО "Гугл" (российское представительство Google) запустило процедуру банкротства. Причина кроется в ущербе, который компания понесла в последнее время. А привели к ним штрафы, которые местные регуляторы один за другим накладывают на корпорацию.