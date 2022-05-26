В письме от ирландской дочерней компании Google говорится, что серверы будут отключены "в связи с изменениями правовой практики". Часть серверов будет отключена и в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдерами, чтобы вывести оборудование из строя.

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Известно, что отключение серверов коснулось российских провайдеров "МФТИ Телеком" и "Фокус Лайф". В то же время, несколько провайдеров сообщили, что не получали уведомлений о расторжении договоров по обслуживанию Google Global Cache.

Сеть доставки содержимого Google Global Cache (GGC) предназначена для оптимизации нагрузки на сеть. Путем кэширования ранее запрашиваемого контента повторная загрузка информации происходит быстрее. Также на серверах GGC размещается сервис по защите от роботов Google reCAPTCHA.

Отмечается, что банкротство российского юрлица Google не связано с прекращением работы Google Global Cache, поскольку это "глобальная услуга".

Как это повлияет на Россию

Сегодня большая часть интернет-трафика обеспечивается сервисами Google. Локальные серверы Google Global Cache позволяют снизить нагрузку на сеть оператора и ускорить загрузку контента для потребителя.

По мнению экспертов, если Россия будет отключена от Global Cache, это может привести к росту цен на интернет, так как операторам придется компенсировать увеличенные расходы на обслуживание. Весь трафик в этом случае перейдет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности. Это отразится на стабильности сети и скорости загрузки контента.

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Напомним, что 18 мая ООО "Гугл" (российское представительство Google) запустило процедуру банкротства. Причина кроется в ущербе, который компания понесла в последнее время. А привели к ним штрафы, которые местные регуляторы один за другим накладывают на корпорацию.