Google объявила об изменениях в стратегии развития стриминговой платформы Stadia. Компания закроет внутреннюю студию по разработке игр Stadia Games and Entertainment в Лос-Анджелесе и Монреале.

Источник: The Verge

Вместо создания эксклюзивных игр Google сосредоточится на поддержке стриминговой платформы и ее продвижении среди сторонних разработчиков и издателей.

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Зачем это Google

Вице-президент Google и глава сервиса Stadia Фил Харрисон отметил, что "создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость таких проектов растет в геометрической прогрессии". Он также сообщил, что Google больше не будет инвестировать в создание эксклюзивного контента для Stadia.

Запланированные будущие проекты внутренних студий SG & E отменят. Но это не касается игр, которые уже были анонсированы и запуск которых должен состояться в ближайшее время. Большая часть работников перейдет на новые должности. Что касается главы SG&E Джейд Реймонд, то она покинет компанию.

Ранее Google планировала с помощью собственных ресурсов создавать ААА-эксклюзивы для платформы Stadia. Но изменение подхода показывает, что разработка игр высокого уровня является слишком дорогим и сложным процессом. Таким образом, в будущем Stadia будет предлагать пользователям те же игры, в которые они могут играть на других платформах — PlayStation 5, Xbox Series X или ПК.