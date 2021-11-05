Новая компания получила название Isomorphic Laboratories – она будет использовать наработки в сфере искусственного интеллекта для создания инструментов, которые помогут открыть новые фармацевтические препараты.

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Генеральный директор DeepMind Демис Хасабіс будет выполнять функции гендиректора Isomorphic Laboratories, но обе компании остаются независимыми друг от друга, время от времени сотрудничая.

Насколько эффективно ИИ может помочь в создании лекарств

В течение многих лет эксперты обращали внимание на возможности ИИ, как способа ускорить и удешевить поиск новых лекарственных препаратов. Инструменты на основе алгоритмов искусственного интеллекта могут помочь сканировать базы данных молекул, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для конкретной цели.

Isomorphic попытается построить модели, которые могут предсказать, как лекарства будут взаимодействовать с организмом. Она будет использовать работу DeepMind в области структуры белков, чтобы выяснить, как несколько белков могут взаимодействовать друг с другом.

Компания будет сосредоточена на развитии партнерских отношений с фармацевтическими компаниями.

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Искусственный интеллект не панацея

Стоит отметить, что разработка и тестирование лекарств могут оказаться более сложной задачей, чем определение структуры белка. Кандидат на роль лекарства, который выглядит перспективным, исходя из того, как он действует на химическом уровне, может не всегда работать на практике.

Отмечается, что более 90% лекарств, прошедших клинические испытания, в конечном итоге не работают. Работа DeepMind и Isomorphic Laboratories может помочь преодолеть некоторые узкие места в исследованиях, но она не является быстрым решением всех проблем, связанных с разработкой лекарств.