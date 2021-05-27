Google официально выпустила новую операционную систему Fuchsia OS – что будет с Android

Компания Google официально выпустила Fuchsia OS в люди. Это произошло несколько спонтанно и вне рамок официальных мероприятий. Компания просто начала ее распространение в виде обновления для умного дисплея Nest Hub.

Первое устройство на Fuchsia OS

До сих пор Nest Hub работали под управлением Cast OS, которая, как и Android, построена на базе Linux. Поэтому принципиально переход между платформами можно назвать по-настоящему знаковым событием для отрасли. Другое дело, что функционально умный дисплей Google от этой перестановки никак не изменился, сохранив прежний набор возможностей и не получив новых.

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Очевидно, что смена платформ пока является исключительно технической и имеет значение скорее всего для Google и разработчиков, которые будут создавать софт под Nest Hub. Для пользователей ничего принципиально не изменится, по крайней мере, пока. Но сомнений нет, что этот переход будет иметь далеко идущие последствия, о которых мы можем даже не подозревать.

Работа над Fuchsia OS

Google разрабатывала Fuchsia OS свыше 5 лет и, хоть и выдавала ее за тестовый полигон, фактически планировала, что она может лечь в основу будущих устройств компании и ее партнеров. Так как Fuchsia OS – это универсальная платформа, которая способна обеспечивать работу любых устройств от умных лампочек и гаджетов интернета вещей до смартфонов, планшетов и компьютеров.



Fuchsia OS создана для устройств умного дома / Фото Google

Правда ли, что Fuchsia OS заменит Android

Многие опасаются, что Google гарантированно будет развивать Fuchsia OS как приоритетный проект и забросит Android. Однако, по меньшей мере на данном этапе об этом говорить еще очень рано. Несмотря на универсальность Fuchsia OS, вполне возможно, что Google планирует использовать ее только в устройствах умного дома и интернета вещей. Все-таки у Android нет проблем с популярностью и узнаваемостью, а вот у Fuchsia OS такие проблемы есть.

В конце концов, даже если Google решит изменить Android и перенесет его с ядра Linux на ядро Zircon, которое составляет основу Fuchsia OS, пользователи вряд ли это заметят. Возможно с точки зрения быстродействия и будет ощутимо улучшение, но функционально и в интерфейсе разницы никакой не будет.