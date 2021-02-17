Google официально начала продавать смарт-часы Fitbit
Недавно компания Google объявила о завершении процесса поглощения производителя Fitbit. Сейчас фирменные девайсы бренда, такие как фитнес-трекеры и смарт-часы, уже поступили в продажу в Google Store.
Источник:Google Store
Этот шаг означает, что Google серьезно относится к сделке с Fitbit и хочет сделать бренд более популярным и узнаваемым.
Интересно После обновления в Apple Watch появился серьезный баг
Какие девайсы в продаже
Сейчас в Google Store можно приобрести 4 модели нательных устройств Fitbit:
- Fitbit Versa 3,
- Fitbit Sense,
- Fitbit Inspire 2,
- Fitbit Charge 4.
Конечно, между продуктами, продающимися через Google Store и интернет-магазин Fitbit, нет различий в цене. При этом у Google в качестве бонуса предлагают покупателям бесплатную доставку.
Если же пользователи захотят воспользоваться связанными с Fitbit сервисами, а также приобрести аксессуары или старые модели, то Google перенаправляет пользователя на официальный магазин Fitbit.
Напомним, 18 января Google официально заявила о завершении сделки по приобретению производителя нательной электроники Fitbit. Сумма сделки составила 2,1 миллиарда долларов. Переговоры о покупке начались еще в ноябре 2019 года.
Поделиться новостью