Недавно компания Google объявила о завершении процесса поглощения производителя Fitbit. Сейчас фирменные девайсы бренда, такие как фитнес-трекеры и смарт-часы, уже поступили в продажу в Google Store.

Этот шаг означает, что Google серьезно относится к сделке с Fitbit и хочет сделать бренд более популярным и узнаваемым.

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Какие девайсы в продаже

Сейчас в Google Store можно приобрести 4 модели нательных устройств Fitbit:

Fitbit Versa 3,

Fitbit Sense,

Fitbit Inspire 2,

Fitbit Charge 4.

Конечно, между продуктами, продающимися через Google Store и интернет-магазин Fitbit, нет различий в цене. При этом у Google в качестве бонуса предлагают покупателям бесплатную доставку.

Если же пользователи захотят воспользоваться связанными с Fitbit сервисами, а также приобрести аксессуары или старые модели, то Google перенаправляет пользователя на официальный магазин Fitbit.

Напомним, 18 января Google официально заявила о завершении сделки по приобретению производителя нательной электроники Fitbit. Сумма сделки составила 2,1 миллиарда долларов. Переговоры о покупке начались еще в ноябре 2019 года.