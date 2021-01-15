Корпорация Google официально заявила о завершении сделки по приобретению производителя нательной электроники Fitbit. Сумма сделки составила 2,1 миллиарда долларов.

Напомним, Google начала переговоры о покупке Fitbit еще в ноябре 2019 года. Однако возникали проблемы с одобрением регуляторов. О сделке Google сообщила в своем блоге.

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С августа 2020 года Еврокомиссия изучала соглашение о соответствии антимонопольным нормам и по итогам расследования регулятор ЕС таки одобрил сделку.

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Интересно, что чтобы развеять опасения регулятора ЕС, Google пришлось пойти на ряд уступок, в частности согласиться использовать данные Fitbit – GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы. Также в Google обещают сохранить "технические границы" между своим бизнесом и Fitbit.

Как заявил генеральный директор и соучредитель Fitbit Джеймс Парк соглашение с Google позволяет компании "быстрее внедрять инновации, предоставлять пользователям больший выбор и производить еще более качественные продукты".