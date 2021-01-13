Представители канадской компании Rumble, управляющей одноименным видеосервисом, обвинили Google в недобросовестной конкуренции, заявив, что та манипулирует поисковой выдачей в пользу YouTube. Rumble подала иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Обвинения подкреплены исследованием поисковой выдачи Google, которое провели журналисты The Wall Street Journal в июле 2020 года. Rumble в свою очередь собственными тестами подтвердила вывод о преференциях для YouTube, заложенных в поисковый алгоритм Google, пишет Bloomberg Law.

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Что происходит

В компании уточнили, что из-за таких манипуляций теряют трафик, пользователей, загрузку и, как следствие, деньги. По оценке Rumble, ущерб, нанесенный ей неконкурентным поведением Google, превышает 2 миллиарда долларов. Истцы требуют взыскать с ответчиков более 6 миллиардов долларов.

Также по мнению компании, наличие приложения YouTube на мобильных устройствах, использующих операционную систему Android, сразу "из коробки", также является неконкурентной практикой. Представитель Google назвала обвинения Rumble "необоснованными", заявив о намерении защищаться в суде.