Функция "Просмотр улиц" в сервисе Google Карты появилась более десяти лет назад и с тех пор неоднократно улучшалась. С недавних пор использовать "Просмотр улиц" стало еще удобнее благодаря появлению поддержки режима разделенного экрана.

Источник: 24 канал

Как работает обновленная функция "Просмотр улиц"

Новый пользовательский интерфейс с разделенным экраном запускается автоматически при использовании функции "Просмотр улиц".

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Кроме того, в нижней правой части рабочего пространства теперь отображается значок со стрелками, используя который, пользователь может легко свернуть панораму и вывести на половину экрана карту местности. Такой подход делает более удобным взаимодействие с сервисом при использовании функции "Просмотр улиц", поскольку пользователи могут быстро переключаться с панорамы на карту, делая необходимые пометки и выбирая интересные места для просмотра.



Режим "Просмотр улиц" получил обновленный интерфейс и стал удобнее

Стоит отметить, что Google не сообщала о запуске обновленного интерфейса режима "Просмотр улиц". Изменения заметили пользователи сервиса, которые и стали сообщать о своей находке. Очевидно, Google внесла изменения на стороне сервера, после чего пользователям Google Карт стал доступен новый режим. Ранее аналогичная функция была добавлена в веб-версию Google Карт, а теперь она стала доступна на устройствах, работающих под управлением Android. Когда нововведение появится в версии приложения для iOS, пока неизвестно.