Внутренние документы компании, которые попали в руки источника, показывают, что Google расследует каждый случай, когда работники с доступом к данным пользователей злоупотребляют своим положением. Если проверка доказывает нарушение, человека увольняют.

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Сколько человек уволила компания за нарушения

С 2018 по 2020 год десятки сотрудников лишились своих должностей за злоупотребление доступом к внутренним инструментам и данным, включая информацию о пользователях и сотрудниках.

В 2020 году 36 сотрудников уличили в злоупотреблениях.

86 процентов обвинений были связаны с нарушениями конфиденциальности информации. Среди таких называют, например, передачу внутренних данных Google третьим сторонам.

Еще 10 процентов обвинений в 2020 году касались неправомерного использования различных систем, включая доступ к данным пользователей или сотрудников, помощь другим лицам в получении доступа к этим данным, а также изменение или удаление данных пользователей и сотрудников.

Представитель Google прокомментировал эти данные, когда журналисты Vice Motherboard обратились к компании:

Упомянутые случаи в основном были связаны со злоупотреблением доступом или неправомерным использованием проприетарной и конфиденциальной корпоративной информации или интеллектуальной собственности.

Компания уверяет, что максимально ограничивает доступ работников к информации с помощью различных мер и систем, проверок и мониторингов. В частности, работник должен в достаточной степени доказать необходимость в каких-то необходимых ему данных.

Напомним, в июле в сети появилась аналогичная информация о Facebook: тогда компания уволила 52 человека из-за того, что они использовали доступ к личным данным пользователей в собственных целях.