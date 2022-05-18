Причина кроется в ущербе, который компания понесла в последнее время. А привели к ним штрафы, которые местные регуляторы один за другим накладывают на корпорацию. 24 канал собрал последнюю информацию.

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Google – банкрот

По итогам 2021 года российское юрлицо Google получило чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей.

Будучи зарегистрированной еще в 2005 году, она получила первый ущерб как минимум с 2009 года.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей и уплатить его нужно было до 19 марта. Судя по всему, сделать это не удалось.

Напомним, компания была признана виновной в повторном правонарушении, связанном с отказом удалить запрещенную в России информацию. Суд в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5 процентов годовой выручки за 2020 год – более 7,2 миллиарда рублей. Местные органы цензуры регулярно направляют разным компаниям запросы на удаление различных видео, изображений, текстов и прочего.

Поэтому еще с 22 марта 2022 года компания "предсказывает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств".

В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.

Кроме того, в отношении российского подразделения Google зарегистрировано несколько исков, где истцами выступают российские СМИ.

Теперь юристы готовят обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

В пресс-службе ООО "Гугл Россия" заявили, что арест банковского счета компании в России сделал невозможным функционирование российского офиса.

Работа продолжается

Тем не менее IT-гигант не собирается покидать рынок оккупанта. Google продолжит работать для пользователей, магазин приложений Play Маркет россиянам тоже не планируют закрывать. Представитель Google сообщил, что компания продолжит свою деятельность, несмотря на инициированное банкротство и закрытие регионального офиса.

Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих сделок в России. Сегодня мы сообщаем, что арест банковского счета "Гугл Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям,

– сообщил представитель корпорации.

Стоит отметить, что в России действует так называемый "закон о приземлении", обязывающий крупные компании открывать офисы в стране. Поэтому, закрыв представительство, Google может получить от рашистов требование снова его открыть. За нарушение этого закона грозит запрет на рекламу, ограничение приема платежей на территории России, запрет на результаты поиска, запрет на сбор и передачу персональных данных за границу, частичное или полное блокирование ресурса. Что касается первых двух пунктов, то компания еще в марте закрыла россиянам доступ к рекламе, заработкам, монетизации, покупкам и вообще любым финансовым операциям из-за их вторжения в Украину. Поэтому чуть ли не единственным рычагом давления на корпорацию теперь будет блокировка.