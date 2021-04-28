Как работает функция автоматического перевода

Новая функция доступна в интерфейсе Google Lens Screenshot UI для устройств, которые работают под управлением операционной системы Android 11. Кнопка перевода становится видимой на скриншоте, а нажатие на нее позволяет быстро обнаружить и перевести текст.

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Другие полезные возможности Google Lens

Кроме перевода текста, пользователи также могут скопировать текст на снимке экрана, который потом можно будет загрузить для автономного доступа или поделиться в социальных сетях, таких как Twitter или Instagram. Пользователи могут быстро отправить снимок экрана в приложение Google Translate.



Google Lens получил функцию автоматического перевода текста на скриншотах / Фото gizmochina

Как насчет более старых смартфонов на Android 10

Пока неизвестно, будет ли данная функция работать на устройствах под управлением Android 10 и более старых версий этой операционной системы. Окончательно отбрасывать возможности переноса функционала на более старые версии Android не стоит.

Справка. Сервис Google Lens был впервые представлен на конференции Google I/O 2017. Это инструмент распознавания изображений, который впервые был интегрирован в Google Assistant на Pixel 2 и Pixel 2 XL. Позже, в 2018 году, он был интегрирован в Google Фото для других устройств Android. Google Lens был выпущен как отдельное приложение в Play Store в июне 2018 года, по состоянию на январь этого года его скачали больше 500 миллионов раз.