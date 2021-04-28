Как работает функция автоматического перевода
Новая функция доступна в интерфейсе Google Lens Screenshot UI для устройств, которые работают под управлением операционной системы Android 11. Кнопка перевода становится видимой на скриншоте, а нажатие на нее позволяет быстро обнаружить и перевести текст.
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Другие полезные возможности Google Lens
Кроме перевода текста, пользователи также могут скопировать текст на снимке экрана, который потом можно будет загрузить для автономного доступа или поделиться в социальных сетях, таких как Twitter или Instagram. Пользователи могут быстро отправить снимок экрана в приложение Google Translate.
Google Lens получил функцию автоматического перевода текста на скриншотах / Фото gizmochina
Как насчет более старых смартфонов на Android 10
Пока неизвестно, будет ли данная функция работать на устройствах под управлением Android 10 и более старых версий этой операционной системы. Окончательно отбрасывать возможности переноса функционала на более старые версии Android не стоит.