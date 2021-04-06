Google напомнил, что COVID-19 продолжает влиять на общины во всем мире. И призвал всех приложить максимум усилий, чтобы остановить распространение инфекции.

Важно знать Новости о коронавирусе 5 апреля: угроза для пожилых людей и что известно о постковидном синдроме

Маски до сих пор важны: наденьте маску – спасите жизни

Поисковик просит людей надевать маски, и таким образом спасать жизни. Ведь коронавирус никуда не исчез.

Дудл о масках

Кроме того, Google советует посетить ресурсы, которые помогут разобраться:

вакцинация
Как записаться на вакцинацию в Украине / Инфографика 24 канала

Напомним 20 марта Google поздравил Украину с весной