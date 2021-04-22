День Земли 2021

Google ежегодно посвящает дудл Дню Земли. В 2021 году поисковик отметил, что каждый, хотя бы раз за жизнь, может посадить дерево и сделать свой вклад в будущее.

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Нынешний дудл День Земли подчеркивает, как каждый может посадить семена в светлое будущее – по одному саженцу за жизнь,

– говорится в сообщении.

В видео Google использовал различные виды деревьев, которые люди могут высадить на улице.

Смотрите видео о Дне Земли от Google: