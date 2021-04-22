День Земли 2021
Google ежегодно посвящает дудл Дню Земли. В 2021 году поисковик отметил, что каждый, хотя бы раз за жизнь, может посадить дерево и сделать свой вклад в будущее.
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Нынешний дудл День Земли подчеркивает, как каждый может посадить семена в светлое будущее – по одному саженцу за жизнь,
– говорится в сообщении.
В видео Google использовал различные виды деревьев, которые люди могут высадить на улице.
Смотрите видео о Дне Земли от Google:
Что известно о Дне Земли
Первая одноразовая акция в этот день состоялась в 1970 году в США. Она стала такой успешной, что с тех пор празднование стало регулярным. В 1971 году, благодаря успеху первого Дня, в Штатах провозгласили неделю Земли, как ежегодное событие, которое стало очень популярным среди населения. На волне общественной и политической активности, пробужденной Днем Земли, в США одобрили многие законы и акты, касающиеся охраны окружающей среды.
В День Земли в разных странах раздается звон мира, призывая людей почувствовать всепланетную общность и приложить усилия для защиты мира на планете. Первый такой звон установили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Источник: Википедия