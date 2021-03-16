Разработчики Google работают над обновлением Nearby Share. Новой полезной возможностью функции станет возможность распространять файлы сразу для нескольких пользователей, находящихся рядом.

О расширенных возможностях функции рассказали журналисты из XDA Developers. Нововведения уже тестируют. Пока что функция поддерживает передачу файлов максимум для 4-х пользователей и лишь по очереди. После релиза обновленной функции обещают одновременную передачу файла.

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Google's Nearby Share is preparing to add group transfer support. Right now, it seems you'll be able to connect to a maximum of 4 other devices but can only transfer to 1 at a time. I was able to get it to let me try connecting to two devices but it then fails immediately. pic.twitter.com/8tuaGPUyB6 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 12, 2021

Обновлены возможности функции Nearby Share

Стоит отметить, что кроме групповых передач, в Nearby Share также появится возможность отправлять файлы не только пользователям из контактов, но и другим людям, находящимся неподалеку.