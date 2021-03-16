Google Nearby Share позволит делиться файлами сразу с несколькими пользователями
Разработчики Google работают над обновлением Nearby Share. Новой полезной возможностью функции станет возможность распространять файлы сразу для нескольких пользователей, находящихся рядом.
Источник:XDA-Developers
О расширенных возможностях функции рассказали журналисты из XDA Developers. Нововведения уже тестируют. Пока что функция поддерживает передачу файлов максимум для 4-х пользователей и лишь по очереди. После релиза обновленной функции обещают одновременную передачу файла.
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Обновлены возможности функции Nearby Share
Стоит отметить, что кроме групповых передач, в Nearby Share также появится возможность отправлять файлы не только пользователям из контактов, но и другим людям, находящимся неподалеку.
Что такое Nearby Share?
Это аналог функции AirDrop от Apple на устройствах под управлением Android, который представили в августе прошлого года. С помощью этой технологии можно быстро передавать файлы, ссылки, и даже программы другим пользователям. Работает Nearby Share через Bluetooth и Wi-Fi.
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