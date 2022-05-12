Как и некоторые другие анонсы I/O 2022, этот стал сюрпризом – информация на уровне слухов о работе над очками хоть и появлялась время от времени в сети, но какой-либо конкретики до сих пор не было. Теперь мы знаем немного больше.

Интересно I/O 2022: Google неожиданно представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Очки от Google: что известно

В отличие от модели 2011 года они выглядят как обычные повседневные очки, не вызывая лишних вопросов от окружающих.

Компания подготовила эффектный ролик-презентацию, в котором показала, пожалуй, интереснейшую их функцию – перевод и субтитры в реальном времени. По замыслу компании это устройство должно стереть любые границы между людьми со всего мира. Речь идет о возможности общаться друг с другом без каких-либо ограничений.

В видео можно увидеть, как сотрудник Google общается с разными людьми, говорящими на разных языках – английском, испанском, мандаринском.

Очки распознают язык собеседника через встроенные микрофоны и автоматически показывают владельцу очков перевод.

Это позволяет людям без проблем понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках.

В видео также показано, что устройство способно определять и конвертировать в текст даже язык жестов.

Все это уже доступно с помощью смартфона, но в Google считают, что использование дополненной реальности будет более удобным и естественным способом коммуникации.

Как работает функция перевода и субтитров на практике: видео

Пока не ясно, на какой стадии разработки очки. О характеристиках также ничего не сообщается, как и о возможных сроках появления такого устройства в продаже. Не исключено, что это лишь фантазии сотрудников Google о мире без границ, своеобразной концепции, которую компания надеется претворить в жизнь когда-нибудь.

Напомним, в рамках той же презентации компания Google показала смартфон Pixel 6a, бюджетную версию устройства, выпущенного в прошлом году, а также неожиданно анонсировала Pixel 7 на 7 Pro.