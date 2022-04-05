Google не пустила Россию и Беларусь на конкурс программистов
Источник:Google
Конкурс программистов Google Summer of Code в этом году празднует семнадцатую годовщину. Пройдет она без участников из России, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.
К конкурсу не допустят как простых участников, так и наставников или администраторов из указанных регионов. Подробнее – дальше.
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Комментарий Google
На странице конкурса компания дала некоторые пояснения. В частности, на вопрос "допускаются ли участники из Украины, России или Беларуси к участию в GSoC 2022?" указано следующее:
В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (спонсоров, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси или так называемых "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Нет никаких ограничений для участников, которые находятся на территории Украины, но за пределами "ДНР" и "ЛНР",
– говорится в инструкции.
Таким образом любой из Украины, кто проживает на подконтрольной территории, может присоединиться к конкурсу.
Google Summer of Code: что это такое
- На GSoC с 2005 года компания Google проводит отбор проектов с открытым исходным кодом.
- Участниками могут быть только студенты.
- Сам конкурс длится с февраля (когда участники начинают подавать заявки) по конец ноября (когда участники могут подать конечный рабочий продукт). Однако непосредственно написание кода происходит только летом – отсюда и название. Все остальное время выделяется на подготовку и проверку результатов.
- Победители получают денежные гранты.
- За время существования конкурса он привлек более 18 000 участников из 746 организаций.