К конкурсу не допустят как простых участников, так и наставников или администраторов из указанных регионов. Подробнее – дальше.

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Комментарий Google

На странице конкурса компания дала некоторые пояснения. В частности, на вопрос "допускаются ли участники из Украины, России или Беларуси к участию в GSoC 2022?" указано следующее:

В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (спонсоров, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси или так называемых "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Нет никаких ограничений для участников, которые находятся на территории Украины, но за пределами "ДНР" и "ЛНР",

– говорится в инструкции.

Таким образом любой из Украины, кто проживает на подконтрольной территории, может присоединиться к конкурсу.

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