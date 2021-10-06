Google назвала дату презентации новых смартфонов Pixel 6

Компания Google уже традиционно представит свои новые смартфоны в рамках мероприятия, которое она проводит ежегодно в октябре. Фанаты компании и ее смартфонов с нетерпением ждут, когда покажут новый Pixel 6, который станет символом возвращения ТехноГиганта на рынок смартфонов.

Когда состоится презентация Google

Компания Google официально объявила дату анонса новинок. Она состоится 19 октября в 20:00 по киевскому времени.

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Что Google покажет на презентации

Google ранее делилась некоторыми сведениями о новом Pixel 6, однако в рамках мероприятия, назначенного на 19 октября, компания раскроет все подробности об устройствах, а также сообщит их цену и сроки доступности.

Кроме того, ожидается, что поисковый гигант прольет свет на свой гибкий смартфон, слухи о котором гуляют по сети уже некоторое время. Также, вероятно, что Google объявит о релизе Android 12 для фирменных устройств.

Что известно о Pixel 6

Ожидается, что семейство Pixel 6 будет состоять из двух устройств:

Pixel 6;

и Pixel 6 Pro.



Смартфон Google Pixel 6 представят уже 19 октября / Фото Google

Обе модели получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, фирменный чипсет Google Tensor флагманского уровня и высококлассный 50-Мп датчик основной камеры Samsung GN1, который должен превратить новые Pixel в лучшие камерофоны на рынке.

Tensor SoC Первая модель чипсета от Google. Пока неясно, какие компоненты созданы корпорацией, а какие лицензированные у других производителей, но он имеет по меньшей мере два важных преимущества: сопроцессор TPU для вычислений, связанных с машинным обучением, и чип безопасности Titan M2, который предложит "максимальное количество уровней аппаратной безопасности, чем на любом другом смартфоне".

По словам Google, Pixel 6 станет не просто смартфоном – это будет целая система, которая будет учиться, развиваться и адаптироваться к пользователю. Главное отличие Pixel 6 от других смартфонов будет заключаться в новом, умном взаимодействии с пользователем.