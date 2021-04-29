Каждая конференция Google I/O начинаются выступлением генерального директора Сундара Пичаи. В этом году он выйдет на сцену 18 мая в 20:00.

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Чего ожидать от презентации

Наиболее ожидаемым анонсом является, конечно же, следующая версия фирменной операционной системы – Android 12. В ней появится немало как новых фишек от самой Google, так и функций, которые в том или ином виде присутствуют в iOS.

После презентации будет еще одно выступление – уже для разработчиков. Его цель – рассказать, как лучше использовать новые технологии и API в Android 12.

Google публикует далеко не весь график заранее, поскольку некоторые релизы компания хочет сохранить в тайне до самого начала.

Сейчас точно известно, что речь пойдет, как минимум, о:

специальных возможностях,

рекламе,

дополненной реальности,

Google Assistant,

машинном обучении,

умном доме.

Ранее уже появлялись некоторые данные о новом Android 12. Например, детали сильно измененного интерфейса.