Компания Google отчиталась о результатах новых тестов, демонстрирующих перспективы технологии, призванной заменить таргетинг рекламы на основе файлов cookie. Ранее компания наряду с Apple и Mozilla начала внедрять обновления конфиденциальности, которые будут блокировать cookie, отслеживающие историю просмотров пользователей.

Источник: Google

Сейчас Google тестирует новый API под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC), который призван заменить сторонние cookie. API реализовано как расширение браузера в Google Chrome.

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Компания заявила, что тесты охвата аудитории показывают высокую эффективность работы расширения. Google уверяет, что рекламодатели могут ожидать не менее 95% конверсий на каждый доллар, потраченный на рекламу.

Как будет работать новое API Google

FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных пользователя, а затем объединяет пользователей в группы из тысяч лиц на основе предпочтений каждого ее отдельного участника. При этом, как утверждает Google, данные, собранные локально из браузера, никому не передаются. Для ориентирования рекламы используются данные этих больших групп.

Многие издатели уже начали использовать собственные данные или информацию, загруженную на сайт самим пользователем, для ориентирования. Но не все компании имеют достаточно прочные отношения с клиентами, чтобы собирать такие данные.

Усилия Google являются частью более масштабной инициативы под названием "Песочница конфиденциальности", предлагаемого набора правил для поэтапного отказа от файлов cookie.

Google отмечает, что у компании есть и другие предложения по замене файлов cookie, и FLoC пока не является утвержденным решением.

Важные изменения в политике Google и штраф

С 15 марта 2021 года Google ограничивает доступ к своему API форк-браузерам на базе Chromium. Фактически, это означает отключение Chromium-браузеров от базы учетных записей Google. Google ранее выяснила, что сторонние разработчики успешно используют API в своих версиях браузеров для интеграции с сервисами компании. Это позволяет хранить данные, закладки и истории просмотров пользователей на серверах Google.

Ранее британское правительственное ведомство начало расследование действий Google по удалению посторонних файлов cookie в Chrome. Британский регулятор заявлял, что введение песочниц Google негативно отразится на доходах издателей газет и рынка цифровой рекламы.

Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и прав человека оштрафовала Google на 100 миллионов евро. Причиной стало установление cookies без ведома и разрешения пользователей.