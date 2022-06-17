Google начинает процесс банкротства в России: компания подала иск в суд

Google не выдержал давления штрафов, которые навесили на него российские суды. Компания 18 мая объявила о намерении провести процедуру банкротства, но полностью с рынка оккупантов не уйдет – бесплатные сервисы продолжат работать.

Коммерческие сервисы не работают в России еще с марта, с тех пор как оккупанты снова вторглись в Украину. Граждане страны не могут оплатить услуги ни самой компании, ни других разработчиков, чьи платные приложения опубликованы в магазине приложений Google Play Маркет.

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Какое положение Google в России сегодня

В декабре 2021 года суд назначил Google огромный оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление информации.

В мае 2022-го приставы возбудили дело о принудительном взыскании денег.

После этого счета компании несколько раз арестовывали по разным искам: 500 миллионов рублей по жалобе телеканала "Звезда", миллиард рублей по двум искам "Москва Медиа". Обе компании недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. В июне посягнули еще на один миллиард рублей компании по иску ВГТРК.

В общей сложности за 2021 год компания получила убыток в размере 26,4 миллиарда рублей.

Таким образом компания просто не смогла вести деятельность дальше и в мае была вынуждена объявить о невозможности "функционирования российского офиса, в том числе сохранения сотрудников и оплаты их труда в России, оплаты поставщиков и подрядчиков и других финансовых обязательств".

Теперь, как стало известно российским пропагандистам, ООО "Гугл", российская структура Google, подала иск о своем банкротстве в арбитражный суд Москвы. Об этом говорят данные картотеки арбитражных дел, на которые обратил внимание Forbes. Заявление должно быть рассмотрено на обоснованность, дата пока не назначена.

Ранее компания сообщала, что, несмотря на прекращение финансовых операций с россиянами и закрытие регионального офиса, она не будет закрывать доступ к своим бесплатным сервисам. Play Маркет россиянам тоже закрывать не планируют, но скачать оттуда можно будет только приложения, не требующие покупки.

Компания уже вывезла большинство персонала из России в офис в Дубае. Те, кто не пожелал этого сделать, уволились. Местные власти называли процесс банкротства "пьесой, которую корпорация разыгрывает перед простодушной публикой", чтобы создать имидж жертвы, "несправедливо обиженной российскими властями".