Во время майской презентации I/O 2022 компания Google неожиданно представила новые Pixel 7, чего от нее не ожидали еще как минимум четыре месяца. Всего показали две модели: обычную "семерку" и 7 Pro. Третья версия – с приставкой "a" в названии – традиционно выходит в следующем году. Смартфон получает упрощенные характеристики и меньшую цену, но тот же узнаваемый дизайн. Однако новые слухи говорят, что будет еще одна, четвёртая модель.
Интересно I/O 2022: Google неожиданно представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro
Четвертый "пиксель"
- Вполне возможно, что это будет еще более премиальное решение, чем Pro. По крайней мере, такое мнение высказывают исследователи на основе изучения кода Android Open source Project.
- Модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro проходят под кодовыми именами Panther и Cheetah соответственно. А в утечке фигурирует еще два "кошачьих" кодовых имени – Felix и Lynx. Одно из них принадлежит бюджетному Pixel 7a, который станет преемником Pixel 6a. Второе, как предполагают, относится к Pixel Notepad – смартфону со сгибаемым экраном.
- Это косвенно подтверждается тем, что для него готовится другой дисплей (возможно, гибкий), который будет работать с частотой обновления в 120 герц, как у Pixel 6 Pro и, вероятно, у Pixel 7 Pro, что также указывает на премиальный статус. Выпуском дисплеев займется китайский производитель BOE, тогда как в обычных Pixel 7 и Pixel 7 Pro используются панели Samsung.
- Никаких других параметров новинки пока нет. Само устройство обозначено номером G10.
Так ли это, мы вряд ли узнаем в ближайшее время.