Во время майской презентации I/O 2022 компания Google неожиданно представила новые Pixel 7, чего от нее не ожидали еще как минимум четыре месяца. Всего показали две модели: обычную "семерку" и 7 Pro. Третья версия – с приставкой "a" в названии – традиционно выходит в следующем году. Смартфон получает упрощенные характеристики и меньшую цену, но тот же узнаваемый дизайн. Однако новые слухи говорят, что будет еще одна, четвёртая модель.

Интересно I/O 2022: Google неожиданно представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Четвертый "пиксель"

Вполне возможно, что это будет еще более премиальное решение, чем Pro. По крайней мере, такое мнение высказывают исследователи на основе изучения кода Android Open source Project.

Модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro проходят под кодовыми именами Panther и Cheetah соответственно. А в утечке фигурирует еще два "кошачьих" кодовых имени – Felix и Lynx. Одно из них принадлежит бюджетному Pixel 7a, который станет преемником Pixel 6a. Второе, как предполагают, относится к Pixel Notepad – смартфону со сгибаемым экраном.

Это косвенно подтверждается тем, что для него готовится другой дисплей (возможно, гибкий), который будет работать с частотой обновления в 120 герц, как у Pixel 6 Pro и, вероятно, у Pixel 7 Pro, что также указывает на премиальный статус. Выпуском дисплеев займется китайский производитель BOE, тогда как в обычных Pixel 7 и Pixel 7 Pro используются панели Samsung.

Никаких других параметров новинки пока нет. Само устройство обозначено номером G10.

Так ли это, мы вряд ли узнаем в ближайшее время.

Стоит отметить, что слухи о Pixel с гибким экраном ходят уже давно. А несколько дней назад стало известно, что устройство снова отложено. Его ожидали еще в прошлом году, как и умные часы, однако ни тех, ни других мы не получили. Теперь же часы Pixel Watch обещают этой осенью, а Pixel Notepad снова переносится на неизвестный срок.