В течение нескольких лет Google активно развивает собственное приложение для отправки и приема сообщений Google Messages. Но несмотря на открытость системы Android, в ходе изучения кода последней версии программы энтузиасты выяснили, что компания в перспективе планирует ограничить работу своего приложения на некоторых устройствах.

По данным портала 9to5Google, речь идет о запрете работы Google Messages на "несертифицированных" гаджетах.

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О каких "несертифицированных" смартфонах идет речь

К такой категории относятся смартфоны, которые не прошли предварительное "одобрение" со стороны Google перед стартом продаж и поставляются без предустановленных сервисов компании.

Проще говоря, если ваш телефон является несертифицированным устройством Android, вы потеряете доступ к Google Messages, начиная с 31 марта. Хотя несертифицированные Android-смартфоны, как правило, довольно редкое явление, все же есть несколько ярких примеров, таких как новые устройства от компании Huawei.

Одной из возможных причин изменений является недавнее добавление сквозного шифрования к Google Messages. В прошлом году Google отметил, что владельцы устройств Huawei и других несертифицированных устройств не проверяют свою безопасность. Поэтому зашифрованные сообщения на этих устройствах потенциально могут быть затронуты.

Как обнаружили возможное нововведение в Google Messages

Изучив код актуальной бета-версии Google Messages 7.2, энтузиасты обнаружили, что начиная с 31 марта 2021 года программа не будет работать на устройствах, которые не прошли соответствующую сертификацию.