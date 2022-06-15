Как все работает

Сервис теперь будет учитывать тарифы за проезд на платных дорогах, по которым пользователь планирует путешествовать. В Google отметили, что стоимость дорожных сборов взимается из достоверной информации от местных органов управления дорожным движением.

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Ко всему сервис также будет учитывать и время суток, когда пользователь будет преодолевать тот или иной участок пути. При этом остается доступной функция "Избегать дорожных сборов", которая поможет не помещать платные дороги или свести их к минимуму.

Google Карты по-прежнему могли предупреждать пользователя о том, что на каком-то участке дороги взимается плата за проезд. Теперь сервис может оценить общую сумму сбора, которую нужно будет заплатить за все путешествие по маршруту.

Где работает расчет платы за дорогу

По данным Google, сейчас новая функция способна рассчитать стоимость сборов на 2000 дорог в таких странах, как:

США,

Индии,

Японии,

и Индонезии.

В дальнейшем количество доступных дорог будет расширяться. Воспользоваться новой функцией могут пользователи Google Карт на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

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Искусственный интеллект Google "получил сознание"

Недавно стало известно, что руководство Google вынуждено отправило в оплачиваемый отпуск инженера Блейка Лемойна, работавшего с системой искусственного интеллекта (ШИ) LaMDA. Лемойн заявил, что у нее начали проявляться признаки сознания. Google такие заявления отрицает и объясняет свою точку зрения.

Блейк утверждает, что LaMDA фактически стала умной, получила сознание и имеет уровень развития примерно 8-9-летнего ребенка. Вице-президент Google Блез Агера-и-Аркас и глава отдела ответственных инноваций Джен Дженай изучили его подозрения и отвергли их, а самого инженера отправили в оплачиваемый отпуск.