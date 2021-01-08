Приложение Google Камера из Pixel 5 стало доступным для большинства Android-смартфонов. Но неофициально. Для использования приложения необходимо лишь установить APK-файл.

Приложение Google Camera 8.1 включает в себя множество автоматизированных режимов съемки, основанных на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Каждую его версию энтузиасты выделяют в новое приложение. Однако, как сообщается, оно может не работать на некоторых смартфонах Samsung и OnePlus.

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Что известно

Приложение имеет выделенный режим съемки астрофотографий с длинной выдержкой, Night Sight (съемка в ночное время), портретный режим, специальные панорамы. Также разработчики улучшили механизм переключения режимов съемки, сделав его более удобным.

Обычно приложение доступно для линейки смартфонов Google Pixel. Однако сторонние разработчики неофициально оптимизируют его для других смартфонов и публикуют APK-файл в открытом доступе. Так случилось и на этот раз.

Модифицированная Google Camera 8.1 доступна практически для всех смартфонов, работающих на Android 10 и Android 11. Однако еще не поддерживаются устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845.