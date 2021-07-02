Google изменит формат Android-приложений в августе этого года

Google собирается заменить нынешний формат Android-приложений APK на новый – AAB. Android App bundle официально представили еще в 2018 году.

Стало известно, что с августа 2021 года все загружаемые в магазин цифрового контента Play Маркет приложения должны быть в формате AAB. Его использование позволит упростить оптимизацию приложений под различные устройства.

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Будущее приложений

Процесс, по заявлениям разработчиков нового формата, автоматизируется до такой степени, что во время загрузки любого приложения в формате AAB на пользовательское устройство загружаются только файлы, предназначенные конкретно для этой модели устройства. Благодаря этому новые приложения занимают на 15 процентов меньше места по сравнению со стандартными версиями в формате APK.

, уже сейчас более 1 миллиона приложений перешли на использование формата AAB. Это касается тысячи лучших приложений и игр из Play Маркет, в том числе Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.

Кроме замены APK-файлов с августа расширения больших файлов OBB будут заменены на Play Asset или Feature Delivery. Это делается для оптимизации процессов загрузки и обновления больших игр по тому же принципу, что и в случае с форматом AAB. Конечное устройство получает только назначенные ему части, а не все связанные с приложением файлы.

Уже в августе все загружаемые в Play Маркет приложения должны быть в формате AAB. Это не касается только некоторых продуктов, таких как частные корпоративные приложения.