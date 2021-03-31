Корпорация Google анонсировала глобальное обновление своих фирменных карт. В частности, разработчики обещают добавить составление маршрута с наименьшим расходом топлива, AR ориентирование внутри больших помещений, прогноз погоды для точки прибытия и др.

Также Google планирует внести более 100 усовершенствований в свои карты уже к концу 2021 года. Правда, некоторые из них будут иметь ограничения по странам.

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Live View

Режим Live View будет работать на базе технологии "глобальная локализация", которая использует ИИ для сканирования десятков миллиардов изображений Street View, чтобы определить местоположение пользователя.

Когда пользователь садится в самолет или поезд, Live View может помочь найти ближайший лифт и эскалаторы, нужную платформу, место выдачи багажа, стойки регистрации, кассы, туалеты, банкоматы и др.

С помощью дополненной реальности Google Maps сможет накладывать подсказки прямо на изображение с камеры, чтобы пользователю было удобнее ориентироваться.

В настоящее время режим Live View работает только в нескольких ТЦ в Чикаго, Лонг-Айленде, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

Погода и качество воздуха

С обновлением пользователи смогут видеть температуру в настоящий момент и прогнозируемую температуру в том месте, куда они планирует путешествие. Новый режим качества воздуха показывает, насколько безопасен воздух.

Режим погоды будет доступен во всем мире, а качество воздуха будет представлено в Австралии, Индии и США, а затем в других странах.

Экономия топлива в дороге

Google также разрабатывает новую модель маршрутизации, которая оптимизирует потребление топлива, используя такие факторы, как наклон дороги и пробки.

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Поэтому Google Карты смогут прокладывать маршрут с наименьшим выбросом углерода по умолчанию, если он имеет примерно такое же время прибытия, как самый быстрый маршрут.

В настройках можно будет "выбирать самый быстрый маршрут" по умолчанию, если вас не интересует экономия топлива и выбросы CO2.