Несмотря на то, что сервис Google Фото используется для хранения огромного количества (4 триллиона) фото и видеозаписей, большинство из них никогда не просматриваются и не удаляются. Google хочет изменить это, применив алгоритмы на основе искусственного интеллекта для напоминания пользователям сервиса о важных моментах жизни.

Актуально Халява закончилась: бесплатного безлимита в Google Фото больше не будет

Функция "Воспоминания"

В 2019 сервис запустил функцию "Воспоминания", которая напоминает о ярких событиях прошлого. Эта функция продолжает развиваться, благодаря чему она сможет создавать так называемые "маленькие шаблоны", выделяя на разных снимках какую-то общую деталь.

Например, это может быть какой-то предмет интерьера комнаты, который присутствует на снимках, сделанных в разное время. Сервис будет объединять такие фото у группы и демонстрировать их пользователям в виде воспоминаний. Кроме того, пользователям станут доступны воспоминания о лучших событиях месяца, а также напоминания о важных событиях, таких как дни рождения и другие праздники.

Функция "Кинематографические моменты"

Еще одна новая функция называется Cinematic Moments. В целом это доработанная запущенная в конце прошлого года функции Cinematic Photo. Данный инструмент использует технологии машинного обучения и позволяет создавать яркие анимации на основе похожих фото пользователей.

Новая функция создания анимированных изображений способна органично дополнять утраченные части, благодаря чему вся анимация выглядит более плавной и естественной. Пользователи также смогут:

удалять одну фотографию из воспоминаний;

удалять лучшие воспоминания за месяц;

а также переименовывать и удалять воспоминания, созданные на основе фото с праздников.

К теме Как освободить место в Google Фото: полезные советы для вашего смартфона

Защищенные паролем папки

Еще одно интересное новшество Google Фото заключается в возможности создания папок защищенных паролем. Благодаря этой новой функции пользователи смогут отделять личные фотографии от общих, защищая их от посторонних глаз паролем.