Компания Google анонсировала новые возможности в приложении "Google Фото". Часть из них уже реализована. Обновленный редактор позволит создавать качественные и эффектные видео даже новичкам без использования сложного программного обеспечения.

В "Google Фото" появился профессиональный редактор видео. Он может обрезать и поворачивать видео, стабилизировать изображение, изменять перспективу, накладывать фильтры, а также регулировать яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры. Всего пользователям будет доступно более трех десятков различных инструментов и опций.

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Когда ждать обновления

Новый редактор видео уже появился в версии для iOS. На Android он будет доступен в ближайшие недели. Владельцам платной подписки Google One откроют доступ к возможностям, которые до этого были эксклюзивами смартфонов Google Pixel.

Новые функции редактирования видео уже доступны на iOS / Анимация Google

К фотографиям можно применять "суперфильтры" – эффекты, которые создаются с помощью систем машинного обучения в зависимости от параметров и особенностей фотографии. Также доступен фильтр "Небо" для обработки пейзажей.

Обработка пейзажей в режиме "Небо" / Анимация Google

К портретным фотографиям, снятым без эффекта размытия на смартфонах, лишенных датчиков глубины, можно применять фильтры Portrait Blur и Portrait Light, которые выделяют лицо, добавляют регулируемый эффект освещения и размывают фоновое изображение.



Подписчики Google One получат доступ к новым эффектам машинного обучения / Анимация Google