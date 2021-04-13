Ранее функция была доступной в мобильной версии приложения. Напомним, функция OCR в Google Фото дает возможность сфотографировать документ, книгу или любой текст, открыть его в браузере и скопировать его содержимое в файл Office.

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Как использовать функцию

Пользователь должен загрузить фото с текстом (например, страницу книги, вывеску, квитанцию и т. п) на сайт Google Фото.



Как работает Google Lens / Фото The Verge

Далее программа должна выявить текст, после этого появится кнопка “копировать текст с изображения”. Если нажать на эту кнопку, то открывается отдельная панель для копирования и вставки. Сервис также может выделить фрагменты, если нет необходимости копировать весь текст.

Добавим, что Google Lens имеет значительно больше возможностей на мобильных. Похоже, что копирование текста – пока единственное, что доступно на ПК.