Google и Ford внедрят микрорадары в электронные устройства
Источник:9to5Google
Google и Ford совместно с еще четырьмя партнерами основали проект Ripple. Он предлагает внедрить радары для небольших электронных устройств.
Специалисты из разных отраслей электронной промышленности объединились, чтобы создать открытые и стандартизированные интерфейсы API для разработки радиолокационных систем. Стандартизированные API для радаров общего назначения обеспечат совместимость и быстрое развертывание новых программ.
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Что известно
Проект опубликован Ассоциацией потребительских технологий (CTA). Отныне в соответствии с ним производители гаджетов могут оснащать свои устройства миниатюрным радаром для выполнения некоторых функций.
Используя жесты, можно будет:
- управлять автомобилем без прикосновения к рулю,
- проводить мониторинг состояния здоровья,
- контролировать физическую нагрузку во время занятий спортом,
- искать людей в зданиях и прочее.
В начале внедрения создателям устройств придется дополнительно задействовать специальные расширения, однако в дальнейшем команда Ripple намерена заранее встраивать их в новые версии стандарта.
Лидирующие позиции Google и Ford в проекте вполне понятны. Они уже успели отметиться успешной интеграцией радаров в некоторые свои продукты – например, смарт-хаб Nest и помощник водителя Ford 360.
Создатели Ripple уверены: чем активнее производители устройств будут внедрять радары, тем больше они будут востребованы у потенциальных пользователей.