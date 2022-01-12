Специалисты из разных отраслей электронной промышленности объединились, чтобы создать открытые и стандартизированные интерфейсы API для разработки радиолокационных систем. Стандартизированные API для радаров общего назначения обеспечат совместимость и быстрое развертывание новых программ.

Интересно Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания

Что известно

Проект опубликован Ассоциацией потребительских технологий (CTA). Отныне в соответствии с ним производители гаджетов могут оснащать свои устройства миниатюрным радаром для выполнения некоторых функций.

Используя жесты, можно будет:

управлять автомобилем без прикосновения к рулю,

проводить мониторинг состояния здоровья,

контролировать физическую нагрузку во время занятий спортом,

искать людей в зданиях и прочее.

В начале внедрения создателям устройств придется дополнительно задействовать специальные расширения, однако в дальнейшем команда Ripple намерена заранее встраивать их в новые версии стандарта.

Лидирующие позиции Google и Ford в проекте вполне понятны. Они уже успели отметиться успешной интеграцией радаров в некоторые свои продукты – например, смарт-хаб Nest и помощник водителя Ford 360.

Создатели Ripple уверены: чем активнее производители устройств будут внедрять радары, тем больше они будут востребованы у потенциальных пользователей.