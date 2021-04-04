В частности, корпорация Google уже начинает открывать офисы и планирует завершить процесс до конца лета. С осени сотрудники должны ходить в офисы хотя бы три дня в неделю. Если же рабочий хочет работать удаленно дольше 14 дней, то на это ему понадобится специальное разрешение.

Интересно IT-компания перевела работников на 4-дневную рабочую неделю и только выиграла

При этом в Google уверяют, что сотрудники смогут остаться работать удаленно даже месяц, но должны объяснить такую ​​необходимость.

Кто еще сворачивает удаленную работу

В Amazon начнут возвращать сотрудников в офисы летом. Компания говорит, что большая часть людей вернется в офисы уже до осени.

Наша цель – вернуться к офисной модели работы. Уверены, что в коллективе создавать и учиться эффективнее,

– говорится в заявлении компании.

Ранее в Facebook говорили, что готовы обеспечить удаленную работу сотрудникам навсегда. Но уже сейчас планируют до 10% людей в офисы. До осени 2021 года половина офисного пространства должна быть занята. Остальные смогут и дальше работать удаленно.

В Microsoft начали частично возвращать сотрудников в офисы еще с 29 марта. Компания говорит, что сохранит формат возможности работать из дома частично, но лишь на некоторое время.

Почему работников возвращают

Причина очевидна. В США вакцинация идет очень высокими темпами. Сейчас в стране вакцинируют по миллиону человек ежедневно, а вакцины доказали свою эффективность. Ожидается, что до середины лета в США вакцинируют 200 миллионов людей, поэтому технологические гиганты хотят вернуть людей в офисы до осени.