В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97

Хотя сервис Google Docs немного уступает современным вариантам Microsoft Word по количеству доступных функций текстовым редактором можно пользоваться бесплатно и он широко применяется – в том числе для коллективной работы. Недавно у него добавили связанную с изображениями функцию, которую следовало бы интегрировать еще несколько лет назад.

Новая функция Google Docs

Теперь в Google Docs появилась возможность размещать изображения позади текста или выносить их на передний план. Довольно странно, что Google не обеспечила такой возможности раньше – в других текстовых редакторах она появилась десятилетия назад.

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Если раньше пользователям Google Docs приходилось искать всевозможные обходные пути для размещения слов поверх изображений, то обновление сервиса позволяет легко размещать необходим графический контент в документах.

Как вставить изображение в Google Docs

. Дополнительно это означает, что импортируемые документы Word сохранят корректное форматирование.

Для форматирования нового типа нужно сделать несколько простых действий:

щелкнуть правой кнопкой мыши по картинке;

выбрать в выпадающем меню раздел "Параметры изображения";

в столбце справа вызвать подразделение "Перенос текста".

Функция доступна как обычным пользователям, так и тем, кто подписан на Google Workspace, хотя пока новая возможность доступна не всем и будет внедряться постепенно.