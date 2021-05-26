Новая функция Google Docs
Теперь в Google Docs появилась возможность размещать изображения позади текста или выносить их на передний план. Довольно странно, что Google не обеспечила такой возможности раньше – в других текстовых редакторах она появилась десятилетия назад.
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Если раньше пользователям Google Docs приходилось искать всевозможные обходные пути для размещения слов поверх изображений, то обновление сервиса позволяет легко размещать необходим графический контент в документах.
Как вставить изображение в Google Docs
Для форматирования нового типа нужно сделать несколько простых действий:
- щелкнуть правой кнопкой мыши по картинке;
- выбрать в выпадающем меню раздел "Параметры изображения";
- в столбце справа вызвать подразделение "Перенос текста".
Функция доступна как обычным пользователям, так и тем, кто подписан на Google Workspace, хотя пока новая возможность доступна не всем и будет внедряться постепенно.