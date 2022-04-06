В сообщении компании говорится, что эта функция поддерживает все смайлики, доступные в последней версии, включая гендерно-нейтральные варианты и обычные символы.

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Как это будет работать

В целом функция реакций на конкретные сегменты текста работает так же, как и комментарии. Анимация от Google демонстрирует, как функция реакции смайликов будет отображаться в виде третьей опции наряду с "Добавить комментарий" и "Предложить редактирование" при выделении текста. Вы также можете воспользоваться поиском в каталоге смайликов. Google говорит, что эти ответы являются "менее формальной альтернативой комментариям".

Реакции Emoji стали одним из основных продуктов современного программного обеспечения и доступны во многих программах обмена сообщениями (iMessage, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook и Twitter в рамках ограниченного тестирования).

Изменения в Google Docs

Реакции Emoji приходят в Google Docs, поскольку сервис претерпевает большие изменения и все больше превращается из привычного текстового процессора в инструмент удаленной совместной работы.

Другие новые функции Google Docs, о которых недавно было объявлено, включают в себя новый макет без страниц и возможность легко создавать черновики электронных писем из документа.

В Google отмечают, что реакции эмодзи будут включены по умолчанию и не могут быть отключены. Сейчас они разворачиваются для доменов быстрого выпуска, но доступные для большинства пользователей Google Docs станут после 20 апреля.

Они также будут доступны для пользователей таких сервисов, как: