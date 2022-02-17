Google добавит на главную страницу поисковика виджеты

Главная страница поисковика Google лаконична: лого, поисковая лента и несколько кнопок. Компания решила дать возможность пользователям использовать пустое пространство с пользой.

Стало известно, что Google тестирует возможность добавления виджетов внизу странички поисковика в десктопной версии. Издание 9to5Google, уже протестировавшее новую функцию, сообщает, что в нижнем правом углу главной страницы Google появляется переключатель "Скрыть содержимое".

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В нижнем левом углу отображается расположение пользователя, а также сообщение, предлагаемая информация предоставляется на основе предыдущей деятельности пользователя в сети.

Как работают виджеты Google

Когда функция виджетов активна и окно браузера развернуто во весь экран, пользователю предлагается шесть виджетов-карт, раскрывающихся при наведении курсора на них. Пользователям предложены следующие шесть виджетов:

Погода;

В тренде (предлагает самый популярный поисковый запрос);

Что посмотреть (предлагает фильмы и телешоу);

Акции/рынки;

Местные события;

Новости о COVID-19.

! Стоит отметить, что виджеты сейчас доступны далеко не для всех аккаунтов Google. Вероятно, компания тестирует новую функцию и собирает о ней отзывы, прежде чем принять решение о полномасштабном развертывании.