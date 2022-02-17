Google добавит на главную страницу поисковика виджеты
Источник:9to5google
Главная страница поисковика Google лаконична: лого, поисковая лента и несколько кнопок. Компания решила дать возможность пользователям использовать пустое пространство с пользой.
Стало известно, что Google тестирует возможность добавления виджетов внизу странички поисковика в десктопной версии. Издание 9to5Google, уже протестировавшее новую функцию, сообщает, что в нижнем правом углу главной страницы Google появляется переключатель "Скрыть содержимое".
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В нижнем левом углу отображается расположение пользователя, а также сообщение, предлагаемая информация предоставляется на основе предыдущей деятельности пользователя в сети.
Как работают виджеты Google
Когда функция виджетов активна и окно браузера развернуто во весь экран, пользователю предлагается шесть виджетов-карт, раскрывающихся при наведении курсора на них. Пользователям предложены следующие шесть виджетов:
- Погода;
- В тренде (предлагает самый популярный поисковый запрос);
- Что посмотреть (предлагает фильмы и телешоу);
- Акции/рынки;
- Местные события;
- Новости о COVID-19.