В новой версии программы "Телефон" от Google появилась функция озвучивания входящих звонков. Стоит только смартфону обнаружить подключение наушников, он будет озвучивать, кто вам звонит голосом.

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Работу функции обеспечивает Google Ассистент, который разработчики поискового гиганта частично встроили в приложение "Телефон".

Как узнать, кто звонит, в наушниках

На первом этапе озвучивание звонков, будет ограничено либо номером телефона, если абонент не сохранен в "Контактах", либо его именем, если он есть в телефонном справочнике. Объявлять названия предприятий, даже если алгоритмы Google смогли их определить, приложение скорее всего не будет. Во всяком случае, Google ничего об этом не говорила. Но не исключено, что в будущем будет внедрена и такая функциональность, учитывая ее удобство.

Судя по всему, Google не планирует ограничивать работу нововведения лишь наушниками, однако она будет использоваться автоматически при их подключении. При желании пользователь сможет активировать функцию озвучивания звонка и в обычном режиме, даже если его смартфон вообще не использует внешние устройства вывода. Это должно быть удобно в ситуациях, когда руки заняты, а смартфон лежит где-то далеко. Так можно понять, стоит ли вообще за ним бежать или нет.

Интересный факт. Функция озвучивания входящих звонков впервые возникла на iOS. Apple реализовала ее для пользователей AirPods. Там все входящие звонки озвучивает Siri, однако на iOS она еще и зачитывает содержимое входящих сообщений.

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Как включить озвучивание входящих звонков

Функция голосового озвучивания абонента доступна лишь в последней версии приложения "Телефон", однако она распространяется постепенно, поэтому до вас может еще не добраться.

Для активации функции нужно сделать следующие шаги:

Обновить приложение "Телефон" для Android;

Запустить "Телефон" и перейти в "Настройки";

Включить функцию объявления о звонках можно только в самой новой версии "Телефона";

Открыть раздел настроек "АОН и спам";

Включить функцию "Озвучивать абонента" (Caller ID Announcement).

Активация функции "Озвучивание абонента" / Фото 9to5google

Стоит отметить, что использовать функцию все же лучше, если вы в наушниках, в противном случае окружающие смогут услышать все возможные личные названия абонентов, которые вы подобрали для ваших контактов.