В новой версии Google Chrome по умолчанию будет использовать безопасный протокол HTTPs, когда пользователь вводит адрес сайта без указания конкретного протокола. Это должно повысить безопасность в интернете.

Ранее Chrome загружал домен через протокол HTTP. Но уже в версии Chrome 90 будет применяться новая установка по умолчанию.

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Причем это касается как версии Chrome для ПК, так и для Android. Со временем такая же функция появится и в Chrome для iOS.

Как это будет работать

Правда, сайт, который пользователь намерен посетить, уже должен поддерживать HTTPs. Если же сайт еще не поддерживает этот протокол, то браузер вместо него будет переключаться на стандартный HTTP.

Такое же переключение также произойдет в случае ошибок сертификата или проблем с подключением.

В чем преимущества

Как уже было упомянуто, это должно повысить безопасность в сети. Дело в том, что протокол HTTPs шифрует информацию, передаваемую по сети, например путь и название ресурса (страницы), параметры запроса, заголовки и куки, которые часто содержат идентификационные данные о пользователе и тому подобное.

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Также Google по-прежнему будет предупреждать пользователей о рисках посещения веб-сайтов с протоколом HTTP.

Кроме улучшений с точки зрения безопасности обновление позволит сократить время загрузки, ведь это устраняет перенаправление с HTTP на HTTPs на многих сайтах, что уже поддерживают протокол HTTPs.