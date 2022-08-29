В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы: почему и что делать
Источник:developer.chrome
В браузере Chrome перестанут работать расширения, предназначенные для блокировки рекламы. Google опубликовала документ для разработчиков, который показывает, когда это произойдет.
Массовое возвращение рекламы в браузеры состоится в январе 2023 года. В этот период выйдет апдейт, который обновит в браузере программный интерфейс для расширений до версии Manifest Version 3. На второй версии работают буквально все блокировщики рекламы.
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Что известно
Отмечается, что работать перестанут как уже установленные заранее расширения, так и загружаемые с нуля. Разработчики отмечают, что после обновления просто адаптироваться под новый код не удастся.
Новый принцип блокировки рекламы в браузере, который подойдет под Manifest V3, пока не придуман, однако работа в этом направлении уже ведется. Сколько времени уйдет на это, неясно. Есть вероятность, что пользователи будут вынуждены какое-то время провести с рекламой, прежде чем будут выпущены новые решения.
Таким образом, для тех, кто принципиально не желает смотреть рекламу, выходом из этой ситуации может быть переход на альтернативные браузеры. Скорее всего, обновление быстро распространится и на все веб-обозреватели, работающие на движке Chromium. Поэтому для замены не подойдут Edge, Opera, Vivaldi, Brave и другие. Едва ли не единственной альтернативой останется Firefox. Со временем разработчики выпустят свои обновления и можно будет по желанию вернуться на привычный браузер.