Массовое возвращение рекламы в браузеры состоится в январе 2023 года. В этот период выйдет апдейт, который обновит в браузере программный интерфейс для расширений до версии Manifest Version 3. На второй версии работают буквально все блокировщики рекламы.

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Что известно

Отмечается, что работать перестанут как уже установленные заранее расширения, так и загружаемые с нуля. Разработчики отмечают, что после обновления просто адаптироваться под новый код не удастся.

Новый принцип блокировки рекламы в браузере, который подойдет под Manifest V3, пока не придуман, однако работа в этом направлении уже ведется. Сколько времени уйдет на это, неясно. Есть вероятность, что пользователи будут вынуждены какое-то время провести с рекламой, прежде чем будут выпущены новые решения.

Google сообщил, что расширения на Manifest V2 будут работать до июня, а в январе будет заблокирована возможность загружать дополнения на этом API и обновлять их. Но для блокировщиков рекламы это практически не имеет значения, потому что они нуждаются в постоянных патчах для корректной работы.

Таким образом, для тех, кто принципиально не желает смотреть рекламу, выходом из этой ситуации может быть переход на альтернативные браузеры. Скорее всего, обновление быстро распространится и на все веб-обозреватели, работающие на движке Chromium. Поэтому для замены не подойдут Edge, Opera, Vivaldi, Brave и другие. Едва ли не единственной альтернативой останется Firefox. Со временем разработчики выпустят свои обновления и можно будет по желанию вернуться на привычный браузер.