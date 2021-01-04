Популярный браузер Chrome начал медленно сдавать позиции на мировом рынке браузеров: согласно статистическим данным, за последние несколько месяцев его доля впервые сократилась более чем на 6 процентов.

Сейчас Google Chrome задействован на 63.38 процента персональных компьютеров с подключением к глобальной сети. В октябре 2020 года этот показатель составлял 70,3 процента, говорится в отчете аналитической компании StatCounter.

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Что известно

Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает Safari, который занимает 19.25 процента рынка. Он показал рост на 2,8 процента. Третье место досталось Firefox, который поднялся на 0.8 процента, и сейчас его доля составляет 3.77 процента.

Неплохую динамику в течение года продемонстрировал новый Microsoft Edge на основе исходных кодов Chromium. Он сумел за год с нуля привлечь 8,1 процента пользователей ПК.

Компании Google безусловно есть, над чем задуматься.

В мобильной сфере, что касается пользователей смартфонов и планшетов, лидирующую позицию также удерживает Chrome с 61 процентом аудитории. Вторым по популярности является Safari – 25,9 процента рынка. Третий – Samsung Internet Browser с результатом в 6,2 процента. Примерно 2,4 процента владельцев гаджетов предпочитают китайский UC Browser.