Google Chrome признан самым уязвимым браузером 2022 года

Новые данные, представленные оператором сервиса Atlas VPN, свидетельствуют о том, что пользователи Google Chrome должны быть очень осторожны при работе в сети. Оказывается, браузер является наиболее уязвимым среди самых известных продуктов.

По результатам исследования, в 2022 году в Chrome было обнаружено 303 уязвимости и 3159 за всю его историю. Выводы основываются на данных платформы VulDB и учитывают те "дыры", которые были обнаружены с 1 января по 5 октября 2022 года.

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Плохие дела пользователей Chrome

Chrome стал единственным браузером, новые уязвимости в котором были обнаружены уже в первые пять дней октября.

CVE-2022-3318,

CVE-2022-3314,

CVE-2022-3311,

CVE-2022-3309,

CVE-2022-3307.

Устранить их можно, обновив Chrome до 106.0.5249.61.

Второе место в "антирейтинге" 2022 занимает Firefox со 117 уязвимостями, а третье – Microsoft Edge со 103 уязвимостями, их на 61 % больше, чем насчитывалось в 2021 году.

Наконец, четвертое место занял Apple Safari, а самым безопасным оказался Opera. В 2022 году в этом браузере не обнаружены задокументированные дыры в системе безопасности вообще, а за всю историю получены данные лишь о 344 случаях.



Рейтинг уязвимости браузеров / Инфографика Atlas VPN

Один двигатель – разные показатели безопасности

Интересно, что Chrome, Edge и Opera созданы на одном движке Chromium , но разный подход к "доработке" основы привел к таким разногласиям в результатах. Первые два браузера оказались наиболее опасными для пользователей, а Opera – самая защищенная. Впрочем, уязвимости в Chromium теоретически могут задеть все три браузера.

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Как повысить собственную безопасность

Для того чтобы оставаться в безопасности, пользователям рекомендуется регулярно обновлять браузеры до новейших версий и проявлять особую осторожность при загрузке плагинов и расширений, особенно из малоизвестных источников и неизвестных разработчиков.