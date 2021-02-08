Компания Google решила прекратить поддержку своего фирменного браузера Chrome на ряде устаревших ПК. Так, начиная с Chrome 89 в браузере не будет поддержки процессоров x86, которые не обладают как минимум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

Причем операционная система Windows 10 сама по себе требует как минимум набора команд SSE2. А вот ChromeOS, Android и macOS уже и так требуют как минимум SSE3 для работы.

Какие ПК останутся без поддержки

Таким образом без поддержки останутся в основном, процессоры поколения до Intel Core 2 Duo. Это могут быть процессоры Intel Atom и Celeron M. При этом большинство процессоров, выпущенных после 2005 года, уже имеют поддержку SSE3.

Google Chrome прекращает поддержку на старых ПК / Скриншот

Так, пользователи Chrome 87 вскоре начнут получать предупреждения о прекращении поддержки. Chrome 89 не будет делать попыток установить браузер на таких ПК. При запуске программного обеспечения будет происходить сбой.