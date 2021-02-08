Google Chrome прекращает поддержку работы на старых компьютерах
Компания Google решила прекратить поддержку своего фирменного браузера Chrome на ряде устаревших ПК. Так, начиная с Chrome 89 в браузере не будет поддержки процессоров x86, которые не обладают как минимум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).
Источник:MSPowerUser
Причем операционная система Windows 10 сама по себе требует как минимум набора команд SSE2. А вот ChromeOS, Android и macOS уже и так требуют как минимум SSE3 для работы.
Какие ПК останутся без поддержки
Таким образом без поддержки останутся в основном, процессоры поколения до Intel Core 2 Duo. Это могут быть процессоры Intel Atom и Celeron M. При этом большинство процессоров, выпущенных после 2005 года, уже имеют поддержку SSE3.
Google Chrome прекращает поддержку на старых ПК / Скриншот
Так, пользователи Chrome 87 вскоре начнут получать предупреждения о прекращении поддержки. Chrome 89 не будет делать попыток установить браузер на таких ПК. При запуске программного обеспечения будет происходить сбой.
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