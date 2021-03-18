Компания Google добавила в Chrome 89 функцию субтитров в реальном времени. Система распознает и показывает текст с любых аудио- и видеоматериалов, открытых в браузере.

Функция появилась после релиза последнего обновления Chrome 89. Она работает на базе машинного обучения. Все субтитры генерируются автоматически.

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Детали обновления

Опцию можно включить в настройках браузера. Для этого необходимо зайти в Настройки, раздел "Дополнительные", а затем в "Специальные возможности". После этого нужно переключить ползунок в графе "Живые субтитры". Система загрузит необходимые для работы файлы, после чего ею можно пользоваться. В случае проблем нужно перезапустить браузер.



Как включить автоматические субтитры / Фото 24 канал

Сейчас функция доступна только на английском языке. Мы проверили: опция прекрасно работает в сочетании с YouTube.

Субтитры появляются в отдельном окне внизу экрана / Скриншот 24 канала

Ранее система встроенных субтитров была эксклюзивом смартфонов на Android. Она была анонсирована в 2019 году и добавлена на смартфоны Pixel, OnePlus 8, OnePlus Nord и Galaxy S20.