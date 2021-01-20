В Google Chrome появился анализатор паролей. Теперь браузер сможет подсказать, какие из них лучше изменить, если они недостаточно уникальны или повторяются в разных сервисах.

Опция призвана повысить безопасность пользователей в сети. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо в настройках браузера в разделе "Автозаполнение" выбрать "Пароли", а затем "Проверить пароли". Об этом сообщается на сайте Google.

Интересно Искусственный интеллект научился определять политические взгляды человека по фото

Новые пароли Google Chrome

В ответ система покажет пользователю, какие пароли она посчитала слабыми. Браузер предоставит ссылку на страницу с советами, как создать надежную комбинацию. Владелец устройства также сможет попросить Chrome сгенерировать для него безопасные пароли. Для этого при создании или изменении пароля в строке его ввода необходимо вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать меню "Предложить пароль".



Браузер предложит создать надежный пароль / Скриншот 24 канала

По словам разработчиков, нововведения в 2020 году позволили сократить объем скомпрометированных данных на 37 процентов.

Сейчас функция доступна на iOS и компьютерах, которые используют Chrome 88-й версии. Компания пообещала в ближайшее время добавить опцию на Android.