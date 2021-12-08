Единственным крупным браузером, которій потерял долю рынка в прошлом месяце, стал Google Chrome, на который теперь приходится 64,04% активности в интернете по сравнению с 65,27% летом. Конечно, разрыв между Edge и Chrome остается огромным, и последний в ближайшее время точно не достигнет первой строчки рейтинга.

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Почему пользователи переходят на Edge

С тех пор, как в прошлом году был запущен новый Edge на базе Chromium, рост его популярности во многом был вызван прекращением поддержки Edge Legacy и Internet Explorer, пользователей которых Microsoft убеждала перейти на новый браузер.

Однако, чтобы повысить темпы роста, Microsoft необходимо понять, как переманить пользователей Firefox, Safari и Chrome.

Microsoft агрессивно переманивает аудиторию

В последние месяцы Microsoft делала агрессивные попытки продвинуть Edge, осложняя изменение браузера по умолчанию в Windows 10 и Windows 11. Компания также представила ряд новых функций для Edge, от новой интеграции с Microsoft 365 до инструментов, призванных помочь пользователям сэкономить на покупках в интернете.

К теме Microsoft начала отговаривать пользователей от установки браузера Chrome

В июле Edge опередил Firefox, а теперь пополняет свою клиентскую базу путем пользователей, отказавшихся от Chrome. Процесс идет медленно, однако Microsoft продолжает уверенно укреплять свои позиции.