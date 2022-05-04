В обычной ситуации пользователю приходится менять угнанный пароль самостоятельно, Google Chrome предупреждает о том, какие именно пароли и от каких сайтов или сервисов стали доступны. Теперь же, по крайней мере, мобильная версия браузера сможет самостоятельно менять похищенный пароль пользователя.

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Как это работает

Технология Google Duplex , дебютировавшая в 2018 году как дополнение искусственного интеллекта голосового помощника Google Assistant, приобрела новую и довольно интересную возможность: она в автоматическом режиме проверяет пароли в браузере Chrome на устройстве под управлением ОС Android на предмет кражи, после чего предлагает их заменить.

Если пароль, с которым пользователь вошел в систему, найден в одной из угнанных баз, Google Assistant предложит изменить его автоматически. Владельцу смартфона останется только подтвердить процесс смены.

В компании отметили, что Google Assistant перенаправит пользователя на страницу смены пароля и сформирует собственную комбинацию. Однако перед подтверждением владелец смартфона сможет внести правки и при желании изменить предложенный пароль самостоятельно.

Что там на рынке браузеров

Ситуация на рынке браузеров хоть и не быстрыми темпами, но меняется. Лидерство по-прежнему занимает Chrome от Google, который занимает немалую часть рынка, а вот дальше ситуация несколько изменилась.

В целом, таблица популярности браузеров сегодня выглядит вот так:

К февралю 2022 года популярность Google Chrome несколько снизилась, но по-прежнему сильно опережает конкурентов – 67,13% рынка.

На втором месте расположился Apple Safari (9,81%), лишь немного опережающий Microsoft Edge.

Сам же Edge с показателем в 8,65% разместился на третьем месте.

Замыкают пятерку Mozilla Firefox и Opera – 8,06% и 2,69% соответственно.

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Как сделать свой Chrome более функциональным

В Google имеет ряд функций, к тому же можно расширить с помощью разнообразных приложений (расширений). Достать их можно в специальном веб-магазине Chrome.

В конце 2021 года Google подготовила список популярнейших расширений, которые пользуются популярностью среди фанатов браузера. Предлагаем ознакомиться с ними, вы точно найдете что-нибудь интересное и полезное для себя.