Компания Google расширила функциональность своего фирменного сервиса Calendar. Теперь пользователям стал доступным оффлайн-доступ календарей.

Таким образом, Calendar присоединился к другим сервисам, например Gmail, Drive и Docs/Sheets/Slides, которые уже предлагают подобную возможность, сообщает 9to5google.

Сейчас пользователи смогут просматривать календарь и события за четыре недели. Это может быть полезным, когда пользователь не в сети или же имеет ненадежный доступ к интернету. Пользователям будут доступны «Мои календари», кроме напоминаний и задач.

При этом функции создания новых событий или редактирования действующих останутся недоступными.

Как включить функцию

Чтобы включить функцию оффлайн-доступа, нужно зайти в настройки Google Calendar. В разделе «Общие» нужно выбрать опцию оффлайн и активировать ее.

При этом Google предупреждает, что эту функцию не рекомендуется включать на компьютерах общего пользования.

Пока функция доступна только для пользователей Workspace: Google Workspace Essentials Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education и клиентов некоммерческих организаций.