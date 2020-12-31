Google начал воспроизводить видеоролики с TikTok и Instagram в разделе Short Videos на странице поисковой выдачи. Пользователь может посмотреть видео, не переходя на отдельный сайт или приложение, и тут же вернуться обратно к поиску. Функция пока работает в тестовом режиме.

Этот шаг, как сообщается, может помочь компании удержать пользователей, которые ищут видеоразвлечений, от выхода с платформы Google. Об этом пишет techcrunch.

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Что известно

Представители Google отказались комментировать эту функцию, однако подтвердили изданию TechCrunch, что сейчас проходит ее раннее тестирование. Facebook и TikTok также воздерживаются от комментариев.

Google показывать видео с Instagram и TikTok в результатах поиска / Фото TechCrunch

Раздел Short Videos запустился в Google летом 2020 года. Сейчас в нем собираются короткие ролики с Google Tangi, Trell, индийского аналога TikTok, и YouTube, где компания также в последнее время экспериментирует с функцией коротких историй. Собственный же аналог TikTok от Google, YouTube Shorts, был запущен в сентябре для пользователей из Индии.

Теперь где до этого раздела добавятся и популярные соцсети Instagram и TikTok.

Функция в настоящее время доступна с ограничениями в приложении Google для мобильных устройств и в мобильных веббраузерах, говорится в сообщении компании. Это означает, что вы не найдете видеокарусель по каждому поисковому запросу. Но впоследствии, по мере того, как Google масштабирует продукт, он может стать интересным инструментом для индексации и отображения популярного видеоконтента из социальных сетей – если, конечно, платформы не решат заблокировать Google от этого.